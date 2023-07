Darts, World Matchplay: Sensation in Blackpool! Titelverteidiger Michael van Gerwen scheitert direkt an Auftakthürde

Michael van Gerwen scheitert überraschend an seiner Auftakthürde beim World Matchplay. „Mighty Mike“ unterlag dem „History Maker“ Brendan Dolan in der Runde der letzten 32 mit 7:10. Somit verpasste die Nummer drei der Welt die Möglichkeit, Platz eins der Order of Merit zurückzuerobern.