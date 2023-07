World Matchplay in Blackpool: Wer löst das Final-Ticket?! Zeitplan, Teilnehmer, Preisgeld und das Turnier LIVE im Stream und Ticker

Weltmeister Michael Smith sowie Ex-Champion Gerwyn Price sind ebenfalls bereits ausgeschieden. Im Achtelfinale am Dienstag war Schluss, während Nathan Aspinall, Joe Cullen, Daryl Gurney und Chris Dobey ins Viertelfinale sprangen. In der Vorschlussrunde sind nun nur noch Aspinall, Cullen, Clayton und Humphries im Rennen.

World Matchplay: Teilnehmer und Modus

Dabei wird zunächst im Best-of-19-Modus gespielt. Im Anschluss steigert sich die erforderliche Anzahl an Leg-Siegen pro Runde. So braucht es in der zweiten Runde elf siegreiche Durchgänge zum Erfolg, während es im Viertelfinale schon 16 sind. Das Halbfinale wird im Best-of-33 gespielt, ehe der Sieger nach Best-of-35-Match feststeht.

Alle 32 Teilnehmer des World Matchplay:

Auch die Damen werden in diesem Jahr wieder in Blackpool an den Start gehen. Die besten Spielerinnen der Weltrangliste werden am 23. Juli im Vorfeld des Männer-Finals ihre Siegerin ausspielen. Dabei geht Fallon Sherrock als Titelverteidigerin ins Rennen, hat aber in Beau Greaves eine harte Konkurrentin.