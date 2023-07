Darts: Favoritensterben! beim World Matchplay! Auch Smith und Price schon raus

Nun hat es auch den Weltmeister erwischt. Michael Smith musste bereits im Achtelfinale den Traum vom nächsten Major-Titel begraben. Der „Bully Boy“ unterlag in Backpool Chris Dobey überraschend mit 7:11.

Dabei erwischte Smith den besseren Start und sicherte sich eine 3:0-Führung in Legs. Den Wendepunkt gab es dann aber beim Stand von 5:2 aus Sicht des Weltmeisters: Smith vergab Versuche zum Break auf die Doppel-9, „Hollywood“ checkte im Gegenzug die 72.

Der Startschuss für einen echten Lauf des Premier-League-Debütanten aus diesem Jahr. Dobey holte sich sieben Legs in Folge und stellte auf 9:5 aus seiner Sicht. Davon erholte sich Smith nicht mehr, schließlich nutzte Dobey seinen zweiten Matchdart und beendete das Spiel mit einem erfolgreichen Wurf auf die Doppel-20.

Auch Price schon raus

Überraschung! Van Gerwen scheitert an seiner Auftakthürde

Überraschung! Van Gerwen scheitert an seiner Auftakthürde

Clemens scheitert in Runde eins

Clemens scheitert in Runde eins

Zuvor war auch Gerwyn Price überraschend schon im Achtelfinale an Joe Cullen gescheitert. Der Engländer rang die Nummer vier der Welt in einem echten Drama mit 13:11 in der Verlängerung nieder.