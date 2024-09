Darts: Littlers Höhenflug nach zweitem TV-Titel

Luke Littler feiert den nächsten großen Sieg in diesem Jahr. Nach dem Gewinn der World Series of Darts Finals zeigt sich das erst 17-jährige Ausnahmetalent überglücklich.

Darts-Wunderkind Luke Littler hat am Sonntag seinen zweiten großen TV-Titel eingefahren und die World Series Finals in Amsterdam gewonnen. Als er am Abend bereits Michael van Gerwen im Halbfinale schlug, war dem 17-Jährigen klar, der Turniersieg „läuft nur über mich“.