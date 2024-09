World Series of Darts Finals: Littler kegelt Darts-Legende raus

Bei den World Series of Darts Finals kommt es in Amsterdam zum Generationenduell. Luke Littler kämpft sich gegen Raymond van Barneveld weiter.

Der erste Matchdart fand direkt sein Ziel und Luke Littler ließ einen lauten Jubelschrei folgen. Das englische Dartswunder hat bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam seine Nervenstärke bewiesen und Lokalmatador Raymond van Barneveld mit 6:4 besiegt. Damit geht es für Littler am Sonntag im Achtelfinale weiter gegen Chris Dobey (England).

Littler gegen van Barneveld nervenstark

Achtelfinale / Best of 11 Legs

Das große Finale der World Series of Darts Turnierserie wird zum fünften Mal in den Niederlanden ausgetragen. In diesem Jahr wurde das Teilnehmerfeld auf 32 erhöht. Damit brauchte es auch eine Session mehr am Samstagmittag.