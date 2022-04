Eishockey: DEB-Team mit zweiter Pleite gegen Slowakei in WM-Vorbereitung

Vor allem im Schlussdrittel war die DEB-Auswahl mehr als spielbestimmend und erspielte sich Chance auf Chance. Die größte Möglichkeit hatte Mario Zimmermann in der 44. Minute per Doppelchance, die er nicht verwerten konnte. Wie hart umkämpft das Freundschaftsspiel war, zeigte die Rudelbildung im Anschluss an die Szene.