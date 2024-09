Holocaust-Banner bei Eisbären-Spiel: "Stadt eures größten Verbrechens“

Bei einem Spiel der Eisbären Berlin in Polen sorgt ein Holocaust-Banner der gegnerischen Fans für Aufsehen. Der deutsche Meister besuchte bereits im Vorfeld die benachbarte Gedenkstätte Auschwitz.

Die Eisbären Berlin standen in der Champions Hockey League nicht nur sportlich, sondern auch historisch im Mittelpunkt, als sie in Oswiecim (polnischer Name für Auschwitz) auf Landesmeister Unia Oswiecim trafen.