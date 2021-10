PENNY DEL: Berlin patzt - Mannheim in Torlaune

Titelverteidiger Eisbären Berlin hat nach fünf Ligasiegen in Folge eine überraschende Niederlage in der PENNY Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassiert. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin unterlag am 15. Spieltag Schlusslicht Schwenninger Wild Wings mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) und steht weiter auf Rang drei.