DEL: Adler Mannheim besiegt EHC Red Bull München

In Mannheim brachte Trevor Parkes (17.) die Münchner in Führung. Nach dem Ausgleich durch den früheren NHL-Profi Lean Bergmann (23.) gelang Nationalspieler Frank Mauer (30.) das 2:1. Kurz vor Schluss nahm Mannheim Goalie Felix Brückmann vom Eis und rettete sich durch den Treffer von Jordan Szwarz in die Overtime.