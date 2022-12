DEL: Krise der Eisbären verschärft sich

Die Krise des Titelverteidigers Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) spitzt sich weiter zu. Bei Aufsteiger Löwen Frankfurt verlor das Team von Trainer Serge Aubin auf dramatische Weise mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) nach Verlängerung und kassierte die dritte Niederlage in Serie. In der Tabelle bleiben die Berliner auf dem enttäuschenden 13. Rang.