DEL: Augsburg trennt sich von Trainer Kreutzer

Die Augsburger Panther haben sich inmitten des Bangens um ihre Zukunft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von Trainer Christof Kreutzer getrennt. Nach dem sportlich verpassten Klassenerhalt setzt der Verein auch die Zusammenarbeit mit Assistenztrainer Juha Nokelainen und Torwarttrainer Sinisa Martinovic nicht fort. Das teilte der AEV am Mittwoch mit, ein Nachfolger Kreutzers steht noch nicht fest.

"Christof Kreutzer hat sich vor rund einem Jahr voller Überzeugung der Herausforderung Augsburger Panther gestellt, einen personellen Umbruch eingeleitet und viele richtige Entscheidungen getroffen. Auch wenn es lange gut aussah, so haben wir unser gemeinsames Saisonziel am Ende allerdings doch nicht erreicht", sagte Augsburgs Gesellschafter Lothar Sigl.

Die Augsburger hatten die DEL-Hauptrunde auf dem letzten Platz abgeschlossen. Wirklich runter muss das DEL-Gründungsmitglied aber nur, wenn die Kassel Huskies in der DEL2 Meister werden - dies steht womöglich erst am 26. April fest. Am Dienstagabend zog Kassel ins Halbfinale um die DEL2-Meisterschaft ein. Die drei verliebenden Zweitligisten haben keine Lizenz beantragt und sind somit nicht aufstiegsberechtigt.