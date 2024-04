"Jetzt wird gefeiert": Pföderl gibt den Meisterparty-Befehl

Leo Pföderl nahm seine dicke Siegerzigarre aus dem Mund, dann gab er den Befehl für die XXL-Meisterparty. „Jetzt wird gefeiert, bis nächste Woche irgendwann“, sagte der MVP der DEL-Finalserie mit gewohnt schelmischem Grinsen auf dem Eis in Bremerhaven. Im Hintergrund huldigten die Anhänger der Eisbären Berlin den Mann, der ihr Team beim 2:0-Erfolg bei den Fischtown Pinguins zur zehnten deutschen Meisterschaft der Klubgeschichte geschossen hatte.

Nur ein Jahr nach der Seuchensaison, in der die Berliner sogar die Playoffs verpassten, ist der Rekordmeister zurück auf dem Eishockey-Thron - und will so schnell nicht wieder runter. „So ein Titel ist immer süß, das wird nicht langweilig. Dafür sind wir da, dafür haben wir gerackert“, sagte Torschütze Pföderl, gab dann aber doch zu, dass diese Meisterschaft, seine dritte für den Klub, eine ganz besondere war.