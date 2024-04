"Unbeschreiblich": Bremerhaven zwischen Stolz und Trauer

Am bitteren Ende ihrer Märchensaison war für die Fischtown Pinguins Bremerhaven Wunden lecken angesagt. „Wir hatten eine Mannschaft, um diese Serie zu gewinnen. Es ist hart, dass es jetzt auf unserem Eis passiert ist“, sagte Angreifer Ross Mauermann nach dem 0:2 gegen den neuen deutschen Meister Eisbären Berlin - der entscheidenden Niederlage zum 1:4 in der Finalserie der DEL.

„Wenn wir in einem Monat zurückschauen“, führte Mauermann bei MagentaSport aus, „dann können wir vielleicht sagen, dass es eine gute Saison war. Aber heute ist es schlecht.“ Die Fans der Bremerhavener, die mit einem der kleinsten Etats der Liga souverän die Hauptrunde gewonnen und anschließend auch in den Playoffs für Furore gesorgt hatten, sahen das schon am Freitagabend anders und feierten ihr unterlegenes Team mit der Schlusssirne.