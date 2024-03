DEL: Berlin schaltet Adler aus - Matchball für Straubing

In der letzten noch laufenden Viertelfinal-Serie erkämpften sich die Straubing Tigers einen Matchball. Die Niederbayern rangen die Schwenninger Wild Wings in Spiel fünf mit 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) nieder. Das Team um den DEL-Spieler des Jahres Nicolas Mattinen liegt nun 3:2 vorn. Die nächste Partie findet am Donnerstag (19.30 Uhr) in Schwenningen statt.

Boychuk erlöst die Eisbären

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Berliner Ostbahnhof brachten Julian Melchiori nach 59 Sekunden und Zachary Boychuk (31.) die Gastgeber zweimal in Führung. Matthias Plachta (18.) und John Gilmour (55.) schlugen für die Adler aber jeweils zurück. Berlins Torhüter Jake Hildebrand zeigte mehrere starke Paraden. Kurz vor Schluss schoss Boychuk (58.) die Eisbären zum 17. Mal in der Klubgeschichte in die Vorschlussrunde.