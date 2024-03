DEL: Bremerhaven setzt Erfolgsserie in den Play-offs fort

Der DEL-Hauptrundensieger Fischtown Pinguins Bremerhaven ist mit einem Zittersieg gegen den ERC Ingolstadt in die Play-offs gestartet. Beim 6:4 (2:0, 2:2, 2:2) im ersten Spiel der Best-of-seven-Serie gelang den Pinguins der neunte Sieg in den vergangenen zehn Spielen.

Die Norddeutschen kamen gut in die Partie, gingen durch Mauermann (3., 27.), Skyler McKenzie (19.) und Colt Adam Conrad (23.) mit 4:0 in Führung. Ingolstadt gab sich aber nicht auf und brachte die Spannung durch einen Doppelschlag im Powerplay von Trevis St. Denis (33.) und Maurice Edwards (34.) zurück. Im Schlussdrittel ging es hin und her. Charles Bertrand (47.) erzielte den Anschlusstreffer für den ERC, den Christian Wejse (53.) egalisierte.