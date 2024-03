DEL: Fischtown geht als Hauptrundenerster in die Play-offs

Die Fischtown Pinguins haben sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Hauptrundensieg gesichert und gehen als punktbestes Team in die Play-offs. Im Showdown beim DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin setzten sich die Bremerhavener mit 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) durch und krönten ihre starke Saison mit Rang eins. Das Überraschungsteam des scheidenden Trainers Thomas Popiesch, erst seit 2016 in der DEL, hat damit im Rennen um den 103. deutschen Meistertitel in allen K.o.-Runden Heimrecht.