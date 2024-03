DEL: Nach Provokation - brisante Posse um Nationalspieler

Knapp 29 Minuten waren am späten Mittwochabend gespielt, als Lean Bergmann die Eisbären Berlin im zweiten Viertelfinalspiel in Mannheim (4:2) mit 3:2 in Führung brachte. So weit, so normal. Doch was folgte, passte den Kurpfälzern überhaupt nicht. Der Nationalspieler provozierte die Adler-Fans und jubelte ausgiebig vor dem Anhang seines Ex-Klubs.