München gewinnt wildes DEL-Duell: Fäuste fliegen früh, etliche Strafminuten

Titelverteidiger Red Bull München ist in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Halbfinalkurs. Das Team des ehemaligen Bundestrainers Toni Söderholm setzte sich auch im zweiten Viertelfinale gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 7:3 (1:0, 3:3, 3:0) durch, zwei Siege fehlen noch zum Weiterkommen.

Bemerkenswert: Im Duell der beiden Vizeweltmeister-Torhüter Mathias Niederberger und Dustin Strahlmeier fielen in den ersten beiden Spielen schon 19 Treffer. Die Schwenninger Wild Wings glichen gegen die Straubing Tigers durch ein 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) nach Blitzstart in ihrer Serie auf 1:1 aus. Am Freitag (19.30 Uhr) geht es weiter.