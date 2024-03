"Kämpfen um Lösungen": DEG wieder von Finanzsorgen geplagt

Die DEG hatte in der ausklingenden DEL-Spielzeit nach zwei Viertelfinal-Teilnahmen in Serie erstmals wieder die Play-offs verpasst. Bereits in der Vergangenheit hatten den achtmaligen Titelgewinner wiederholt Geldsorgen und sogar Insolvenzängste erschüttert. Ende der 90er Jahre hatte sich Düsseldorf aus finanziellen Gründen auch schon einmal kurzzeitig aus der DEL zurückgezogen und war in der zweitklassigen Bundesliga angetreten.