Winter Game 2025 der DEL: Frankfurt erhält Zuschlag

Das Winter Game der Deutschen Eishockey Liga (DEL) findet in der kommenden Saison erstmals in Frankfurt am Main statt. Das verkündete DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz. Die Partie unter freiem Himmel steigt am 4. Januar 2025 zwischen den Löwen Frankfurt und Adler Mannheim im Fußballstadion Deutsche Bank Park.