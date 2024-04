DEL: Haie ernennen Baldys zum Sportdirektor

Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Matthias Baldys zum Sportdirektor ernannt. Damit steht der 40-Jährige, der seit 2021 an der Seite des ehemaligen Haie-Trainers Uwe Krupp als „Direktor Hockey Operations“ beim KEC gearbeitet hat, nun an der Spitze des sportlichen Bereichs bei den Haien.

Trainerfrage bei Kölner Haien weiter offen

Der Klub, so teilten die Haie in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit, habe sich allerdings „bewusst dazu entschieden, noch keine konkreten Meldungen zur sportlichen Planung im Profi-Bereich zu veröffentlichen“. Erste Informationen zum Kader der neuen Saison sollen „in den kommenden Tagen“ erfolgen.