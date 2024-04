DEL: Meister-Matchball für die Eisbären? Berlin vs. Bremerhaven LIVE im TV und Stream

Mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung nahmen die Overtime-Experten aus der Hauptstadt den Fischtown Pinguins Bremerhaven den Heimvorteil ab. Schon zum dritten Mal schlugen die Eisbären in den diesjährigen Play-offs nach Ende der regulären Spielzeit zu. Ganz so viel Zeit wie beim 111-Minuten-Thriller bei den Straubing Tigers im Halbfinale ließen sie sich diesmal aber nicht.

Schließlich steht fast genau 48 Stunden nach Yannick Veilleuxs goldenem Tor die nächste Partie an. Schon am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) können die Berliner auf eigenem Eis nachlegen, es winken bei einem Sieg zwei Meisterschafts-Matchbälle. In der Best-of-seven-Serie liegt das Team von Trainer Serge Aubin mit 2:1 vorn.