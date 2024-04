Eishockey: Ingolstadt verpflichtet Top-Torjäger Sheen

Der ERC Ingolstadt holt den früheren Torschützenkönig Riley Sheen zurück in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) . Der 29 Jahre alte Kanadier, der in der Saison 2021/22 für die Bietigheim Steelers 40 Tore erzielt hatte, unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Oberbayern.

Sheen war zuletzt in Schweden für Rögle BK und in der Schweiz für den EV Zug aufgelaufen.

Sheen ist in seiner Karriere weit gereist. Bevor er im Sommer 2020 nach Bietigheim wechselte und als einer der Leistungsträger mit den Schwaben den Aufstieg in die DEL perfekt machte, hatte er seine Profi-Karriere bei OGR Peking in China begonnen.