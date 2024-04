DEL: Matchball abgewehrt! Straubing verkürzt gegen Berlin

Die Straubing Tigers haben den ersten Matchball des Rekordmeisters Eisbären Berlin im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) abgewehrt. Die Tigers, die die Hauptrunde direkt hinter den Eisbären auf Platz drei beendet hatten, gewannen am Sonntag in eigener Halle mit 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) und erzwangen damit ein fünftes Spiel in der Best-of-seven-Serie. Straubing wahrte somit die Chance auf die erste Finalteilnahme der Vereinshistorie.