Matchball für Berlin: Eisbären vor Finaleinzug

Finalserie zum Greifen nahe: Rekordmeister Eisbären Berlin hat sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) drei Matchbälle für den Finaleinzug erspielt. Der neunmalige Champion gewann auch das dritte Duell mit den Straubing Tigers mit 3:2 (2.1, 1:1, 0:0) , in der Best-of-seven-Serie steht es 3:0 für Berlin.

Zwei Tage nach dem 4:3 nach dreifacher Verlängerung und damit dem drittlängste Spiel in der DEL-Geschichte war die Partie wieder lange offen. Ty Ronning (10.), der am Mittwoch nach 111 Minuten für die Entscheidung gesorgt hatte, Yannick Veilleux (17.) und Marcel Noebels (22.) trafen für die Eisbären. Tore von Cole Fonstad (18.) und Adrian Klein (34.) hielten Straubing lange in der Partie, die Eisbären hielten dem Druck aber gerade in den letzten Minuten stand.