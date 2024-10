Nach Söderholm-Aus: München gewinnt in Bremerhaven

Unter Interimstrainer Kaltenhauser verspielt der EHC zwar einen 4:1-Führung, am Ende steht dennoch der erste Sieg nach drei Pleiten.

Der EHC Red Bull München ist nach der Entlassung des früheren Bundestrainers Toni Söderholm in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach drei Heimpleiten am Stück verspielte der viermalige Meister in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter der Leitung von Interimscoach Max Kaltenhauser zwar eine 4:1-Führung beim Vizechampion Fischtown Pinguins Bremerhaven, siegte aber doch noch mit 5:4 (1:0, 3:1, 0:3, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen.