Deutschland Cup: DEB-Team verliert zum Auftakt nach Krimi

Die Eishockey-Nationalmannschaft muss sich in einem torreichen Spiel hauchdünn geschlagen geben.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat trotz prominenter Rückkehrer einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Beim Comeback der Routiniers Patrick Hager und Tom Kühnhackl verlor die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zum Auftakt des Deutschland Cups in Landshut einen rasanten Schlagabtausch mit Dänemark nach Penaltyschießen mit 5:6 (4:3, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) und lieferte Bundestrainer Harold Kreis beim ersten Kader-Casting für die Olympischen Spiele 2026 reichlich Anschauungsmaterial.

Im ersten Test auf dem Weg zur WM in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai) geriet das DEB-Team durch ein Eigentor von Andreas Eder, das Nick Olesen (3.) gutgeschrieben wurde, früh in Rückstand. Jakob Schmidt-Svejstrup (9.) und David Madsen (9.) bescherten den Dänen in einem rasanten ersten Drittel anschließend zweimal eine Zwei-Tore-Führung. Doch Justin Schütz (9.), Daniel Schmölz (12., 18.) und Rückkehrer Hager (19.) drehten die Partie noch vor Ende des ersten Drittels.