Eishockey-WM 2023: DEB-Team nach Kantersieg gegen Ungarn auf Viertelfinal-Kurs

"Was ein Winkel, was ein Tor!" Peterka zaubert gegen Ungarn

Eishockey WM: Deutschland startet temporeich

Die Ungarn standen gut und kamen in Kontern selbst zu guten Gelegenheiten, so scheiterte Gallo aus guter Position an Niederberger (13.).

Matchstrafe lässt Deutschland schwimmen

Das DEB-Team musste also nun fünf Minuten in Unterzahl spielen, damit aber nicht genug: Nur wenige Sekunden später bekam NHL-Star Moritz Seider eine weitere unnötige zwei Minuten Strafe, das Team musste also knapp zwei Minuten in doppelter Unterzahl ran.