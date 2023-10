Polizei untersucht Eishockey-Tod - Moderator spricht sogar von "Mord"

„Unsere Beamten bleiben vor Ort und führen Ermittlungen durch und unsere Ermittlungen zu den Umständen des Vorfalls dauern an“, heißt es in einem Update der Polizei von South Yorkshire: „Wir möchten die Öffentlichkeit ermutigen, Spekulationen über den Vorfall zu vermeiden, während wir unsere Untersuchungen fortsetzen.“ Der Vorgang sei nach offiziellen Angaben ein normales Vorgehen.

Johnson hatte am vergangenen Samstag nach einem Zusammenprall mit seinem Gegenspieler Matt Petgrave eine Schnittwunde am Hals davongetragen, die zum Tod des 29-Jährigen führte .

Beim Stand von 2:1 für Sheffield musste die Partie seines Vereins Nottingham am Samstag in der 34. Minute abgebrochen werden. Johnson war noch im vergangenen Jahr in Deutschland bei den Augsburger Panthern.