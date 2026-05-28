Eishockey-WM heute live: Viertelfinals mit Kanada - USA im Free-TV, Stream & Livetiker

SPORT1 28.05.2026 • 13:00 Uhr Die Eishockey-WM geht in die heiße Phase. Im Rahmen der Viertelfinals kommt es unter anderem zum Duell der Erzrivalen Kanada und USA. Hier laufen die WM-Spiele heute live.

Bei der Eishockey-WM 2026 geht es in die K.o.-Phase. Während das deutsche Team bereits in der Gruppenphase die Segel strich, kämpfen noch acht Teams um den Weltmeistertitel bei der WM in der Schweiz. Am heutigen Donnerstag stehen alle vier Viertelfinal-Duelle auf dem Programm.

Neben dem Prestige-Duell zwischen Kanada und den USA bekommt es unter anderem die Gastgeber-Nation Schweiz mit Schweden zu tun.

So können Sie die Eishockey-WM 2026 heute live verfolgen:

Die Begegnungen zwischen Kanada und den USA (ab 16:20 Uhr auf ProSieben) sowie Schweiz und Schweden (ab 20:20 Uhr auf ProSieben MAXX) laufen live im Free-TV auf ProSieben. Zudem steht für beide Matches ein kostenloser Livestream auf Joyn zur Verfügung.

MagentaSport wird die beiden Partien ebenfalls im TV und Stream zeigen. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Die Partien Finnland – Tschechien und Norwegen – Lettland laufen lediglich auf Sporteurope.TV. Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter hat die Rechte für alle Partien der Eishockey-WM.

Alle Partien werden zudem im Liveticker auf SPORT1 angeboten.

Eishockey-WM 2026: Zwei Top-Spiele im Fokus

Bereits im Viertelfinale kommt es mit dem Match zwischen Kanada und den USA zum Prestige-Duell schlechthin – und zur Neuauflage des olympischen Finals. Die beiden Schwergewichte haben jedoch äußerst unterschiedliche Gruppenphasen hinter sich.

Rekord-Weltmeister Kanada um Sidney Crosby ist noch ungeschlagen und hat die Gruppe B souverän gewonnen. Die USA um Matthew Tkachuk lösten ihr Viertelfinal-Ticket erst im abschließenden Duell mit Österreich. Der aktuelle Olympiasieger ist folgerichtig der Underdog im Duell der Erzrivalen.

Das zweite Highlight des Tages ist das Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Schweden. Die Eidgenossen haben bei ihrer Heim-WM bisher begeistert und jedes Spiel gewonnen. Schweden hingegen stolperte durch das Turnier und konnte nur knapp Rang vier sichern. Die Skandinavier gelten jedoch als Angstgegner der Schweiz.

Eishockey-WM: Duell der Underdogs zwischen Lettland und Norwegen

Die beiden Überraschungsteams der WM sind bislang Lettland und Norwegen. Die Letten bezwangen unter anderem die USA und Deutschland und belegten den dritten Gruppenplatz. Norwegen behauptete sich gegen Tschechien und Schweden und schloss die Gruppe B auf Platz zwei ab. Nun kommt es zum Duell der Underdogs.

Ebenfalls um ein Halbfinal-Ticket kämpfen die Finnen, die in Gruppe A Platz zwei belegen konnten, und Tschechien, das die Gruppe B auf Rang drei abgeschlossen hat.

Eishockey-WM 2026: Der Spieltag im Überblick

16.20 Uhr: