Eishockey-WM heute live: Deutschland - Finnland im Free-TV, Stream und Liveticker

SPORT1 15.05.2026 • 13:00 Uhr Deutschland startet bei der Eishockey-WM 2026 direkt mit einem echten Härtetest. In der Züricher Swiss Life Arena wartet zum Auftakt Finnland – gelingt dem DEB-Team gegen den Olympia-Dritten die Überraschung?

Die Tage voller Trainingseinheiten, Videoanalysen und Vorbereitung sind vorbei, jetzt wird es ernst für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Zum offiziellen Auftaktspiel der Eishockey-WM 2026 trifft das DEB-Team um 16.20 Uhr in der Züricher Swiss Life Arena auf Finnland.

Für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis beginnt das Turnier damit direkt mit einem echten Härtetest. Die Finnen zählen erneut zu den Mitfavoriten auf eine Medaille, Deutschland hingegen will nach den enttäuschenden vergangenen Turnieren endlich wieder ein Ausrufezeichen setzen.

Eishockey-WM: So verfolgen Sie Finnland – Deutschland live im Free-TV, Stream & Ticker

Die deutsche Mannschaft bestreitet sämtliche Vorrundenspiele der Gruppe A in Zürich. Parallel trägt Gruppe B ihre Spiele im schweizerischen Fribourg aus.

Neben Deutschland gegen Finnland stehen am ersten WM-Tag noch weitere Topspiele auf dem Programm. Kanada trifft zeitgleich auf Schweden, am Abend spielen außerdem die USA gegen Gastgeber Schweiz sowie Tschechien gegen Dänemark.

Alle deutschen WM-Partien sowie das Finalwochenende werden live im Free-TV bei Pro7 übertragen. Zusätzlich zeigen ProSieben MAXX und Joyn weitere Begegnungen des Turniers. MagentaSport überträgt insgesamt 18 WM-Spiele, darunter auch alle deutschen Partien.

Schwierige WM-Gruppe für Deutschland

Deutschland hat bei der Weltmeisterschaft eine komplizierte Gruppe erwischt. In Gruppe A warten neben Finnland auch Lettland, die Schweiz, die USA, Ungarn, Österreich und Großbritannien.

Gerade gegen die direkten Konkurrenten um die Viertelfinalplätze könnte jeder Punkt entscheidend werden. Das Ziel bleibt dennoch klar: Kreis will mit seinem Team die K.o.-Runde erreichen.

Die Vorrunde wird in zwei Achtergruppen gespielt. Die jeweils vier besten Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale und spielen anschließend im K.o.-System weiter. Die beiden Teams mit der schlechtesten Punktbilanz steigen ab. Deutschland ist als Ausrichter der WM 2027 allerdings vor einem möglichen Abstieg geschützt.

Viele Ausfälle beim DEB-Team

Kreis muss in der Schweiz auf mehrere wichtige NHL-Spieler verzichten. Leon Draisaitl und Tim Stützle fehlen verletzungsbedingt. Auch JJ Peterka und Lukas Reichel stehen nicht im deutschen Kader.

Trotzdem reist Deutschland nicht ohne NHL-Erfahrung zur WM. Mit Moritz Seider, Philipp Grubauer und Josh Samanski gehören drei Spieler aus Nordamerika zum Aufgebot.

So können Sie die Eishockey-WM 2026 live verfolgen:

Diese Spiele stehen am Freitag noch an

Neben Deutschland gegen Finnland finden am ersten WM-Tag noch drei weitere Topspiele statt.

16.20 Uhr: Kanada – Schweden

20.20 Uhr: USA – Schweiz