YGO: Neue Karten-Packs für Master Duel angekündigt!

In Yu-Gi-Oh!: Master Duel findet aktuell das Event „N/R Festival“ statt. Innerhalb dessen können sich Spieler mit Decks messen, die lediglich aus Karten der Normal- und Rare-Seltenheit bestehen. Im Rahmen dieser Festivitäten kündigte Konami auch an, dass am 4. April zwei neue Karten-Packs zur Verfügung stehen werden.