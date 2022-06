Meinung zur UFL Gameplay Enthüllung: Grusel-Gameplay oder FIFA-Vernichter?

Was wir in diesen 100 Sekunden Gameplay zu sehen bekamen, geht zwar in die richtige Richtung, ist aber auch weit von „revolutionär“ entfernt. Der Titel ist natürlich noch unpoliert und wird vermutlich erst im nächsten Jahr erscheinen. Bis dahin müssen aber noch dutzende Baustellen beackert werden. Einen richtigen „Wow“-Moment lässt UFL auch noch vermissen. Es ist noch nicht ersichtlich, wieso Fans hier einen echten Heilsbringer für Fußballsimulationen erwarten sollten. „Content ist King“, sagt man bei uns in der Branche, heißt, wenn der Inhalt nicht passt, kannst du noch so viele Fußballikonen anwerben, gespielt wird dann trotzdem auf anderen Plätzen.