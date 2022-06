Schöner wohnen in der Formel 1 – F1 22 im großen SPORT1-Test

Stattdessen gibt es in F1 22 das übergeordnete F1 LIVE – eine Art Avatar-HUB, in dem der eigene Fahrer eingekleidet werden kann und in seinem viel zu teuren Domizil mit Supercars und prolligem Mobiliar angeben kann. Leider wurde hier versäumt, eine begehbare Umgebung zu schaffen, die man ähnlich wie in The Crew 2 oder NBA 2K ablaufen und erkunden kann. Stattdessen sind nur Szenenwechsel möglich, in denen NPCs oder die Alter Egos von Freunden ihren sehr schmalen Bewegungsablauf abspulen.