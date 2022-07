eSport: Gültekin gewinnt FIFA-WM

Umut „Umut“ Gültekin vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat den WM-Titel in FIFA 22 gewonnen. Der 19-Jährige setzte sich am Sonntag im Endspiel des FIFA eWorld Cups in Kopenhagen mit 5:4 (0:0, 0:0) nach Elfmeterschießen gegen Nicolas ‚Nicolas99FC‘ Villalba aus Argentinien durch und sicherte sich ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar. Gültekin folgt damit auf seinen Landsmann Mohammed „MoAuba“ Harkous, der sich 2019 als erster Deutscher zum Champion gekrönt hatte.