Vom eSports-CEO zum Drogenschmuggler?

Bernard „Bren“ Chong ist eine bekannte Persönlichkeit in der Welt des eSports, insbesondere im Süd-Ost-Asiatischen Raum. Mit dem von ihm gegründeten eSports-Team Bren Esports konnte er vornehmlich im Bereich der Mobile Games einige Erfolge feiern, ist aber auch in Spielen wie Valorant und League of Legends aktiv. Zu den größten Erfolgen gehört unter anderem der Gewinn der Weltmeisterschaft 2021 in Mobile Legends: Bang Bang, einem in Asien beliebten MOBA für Smartphones und Co.