WWE 2K23 fühlt sich echt gut an! Unser Ersteindruck

So wie es jedes Jahr ein Fußballspiel aus dem Hause Electronic Arts gibt, so erscheint im jährlichen Turnus auch ein neues WWE2K-Game. Nachdem man vor zwei Jahren jedoch aufgrund eines technisch problematischen Produkts nach WWE 2K20 pausierte, fand der Entwickler mit WWE 2K22 wieder zurück in die Spur. Auf dieser scheinen die Jungs und Mädels von Visual Concepts auch weiter agieren zu wollen, wirkt der neuste Serienableger, WWE 2K23, wie eine konsequente Fortführung all jener Elemente, die im letzten Jahr in das Spiel integriert worden sind und wohlwollend von der Community aufgefasst wurden.

Wie immer liegt bei den WWE-Spielen das Hauptaugenmerk auf der Action innerhalb des Rings. Dabei lassen sich natürlich die unterschiedlichsten Events beziehungsweise Kämpfe austragen, jedoch bietet WWE 2K23 mit den War Games einen gänzlich neuen Spielmodus, den es so bis dato in noch keinem WWE-Spiel zu erleben gab. Aber auch abseits davon glänzt das Produkt mit feinen Neuerungen und Anpassungen. So wurde einmal mehr an der Präsentation der Wrestler gearbeitet, die erneut und so realistisch wie nie zuvor über die Bildschirme flimmern.

Die Geschichte von John Cena

Auf dem diesjährigen Cover findet sich mit John Cena einen der größten Superstars, die die WWE jemals hervorgebracht hat. Entsprechend dürfen Spieler:innen in diesem Jahr im Showcase die Karriere des mehrfachen World Champions nacherleben, jedoch nicht aus dessen Perspektive! Stattdessen schlüpfen die Gamer in die Rollen von Cenas größten Rivalen und müssen sich dem ehemaligen „Doctor of Thuganomics“ entgegenstellen.

Easy to learn, hard to master

Gameplaytechnisch dürften sich alte wie neue Serienfans angesprochen fühlen. Die Eingaben wirken beim ersten mal Spielen recht komplex, jedoch dürfte man sich hier in relativ kurzer Zeit zurechtfinden und das volle Potenzial innerhalb des Rings ausschöpfen. Aber grundlegend gilt die Devise: Übung macht den Meister oder die Meisterin. Meisterin ist auch das richtige Stichwort, denn in WWE 2K23 sind erstmals weibliche Ringrichterinnen unterwegs.

Grundlegend fühlt sich WWE 2K23 richtig gut an. Man merkt, dass sich der Entwickler das Feedback beziehungsweise die Learnings aus der Vollkatastrophe WWE 2K20 zu Herzen nahm und nun nach der letztjährigen Ausgabe ein noch besseres Produkt auf den Markt bringen möchte.