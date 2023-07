RIDE 5: Ein exklusiver Einblick in das neue Racing-Game

Als sich die Pforte zum Vorstellungsraum öffnete, begrüßten uns neben dem netten Team von Milestone nicht nur eine Menge an Play-Test-PC‘s, sondern auch gleich das Motorrad auf dem Cover von RIDE 5, die BMW M1000RR. Charmant vorgestellt erhielten wir exklusive Einblicke in Gameplay-Features, Neuerungen in der Technik und Pläne für den neuesten Teil der RIDE-Spielereihe.