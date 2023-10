S1mple macht Pause und hat offenbar über einen Wechsel nachgedacht

Es gibt wenige Spieler, die über ähnliche Fähigkeiten wie s1mple verfügen. Der in der Ukraine geborene CS-Profi wurde in den letzten Jahren immer wieder als GOAT bezeichnet, was nicht zuletzt auf seine Mechanics zurückzuführen ist. Nun aber scheint sich der Spieler von Natus Vincere, kurz NAVI, eine Auszeit gönnen zu wollen, was nach ihm nicht unbedingt an dem desaströsen Zustand von CSGO-Nachfolger Counter-Strike 2 liegt.