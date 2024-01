Spenden für den guten Zweck! EarlyGame Awards 2024

Aus der offiziellen Pressemitteilung

Die Gaming-Agentur und -Plattform EarlyGame feiert dieses Jahr ihr fünfjähriges Bestehen. In dieser Zeit haben sich die EarlyGame Awards zugunsten von Laureus Sport for Good zu einem der größten, wenn nicht sogar dem größten deutschen Community-based Gaming-, Esports- und Streaming-Award entwickelt. Preisträger der vergangenen Jahre waren u.a. Streaming-Größen wie NiklasWilson, eliasn97, HamedLoco oder niklugi. Um den sozialen Zweck noch mehr zu fördern, finden die EarlyGame Awards, die im Februar 2024 in die vierte Auflage gehen, diesmal in noch größerer Form und voraussichtlich mit einem noch höheren Spendenvolumen statt.

Die EarlyGame Awards werden in Kooperation mit der Laureus Sport for Good Foundation Germany für einen guten Zweck vergeben. Mit den generierten Spendengeldern werden benachteiligte Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert. «Die Laureus Sport for Good Foundation kann auf zwei sehr erfolgreiche Jahrzehnte zurückblicken, in denen weltweit insgesamt sechs Millionen Kindern geholfen werden konnte», so Laureus Geschäftsführer Paul Schif. «Die Aktion mit EarlyGame im Februar 2024 ist eines von verschiedenen Highlights für uns in diesem Jahr.»

Die EarlyGame Awards finden jedes Jahr zugunsten von Laureus Sport for Good statt, um Spendengelder für den guten Zweck zu sammeln und die deutsche Streaming- & Esports-Szene auszuzeichnen

«Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der gesamten Community und den teilnehmenden Streamern, Gamern und Influencern zugunsten von Laureus Sport for Good besondere Leistungen im Gaming zu würdigen und mit der Aktion auch unseren Beitrag zu leisten. Wir haben 2024 mit MemoryPC, Euronics und der DFS wieder sehr namenhafte Partner mit an Bord und in Sachen Reichweite ja bereits bei der Erstauflage über 100.000 Community-Votes und einen Reach von mehreren Millionen erreicht. Im ersten Jahr ist auch direkt unsere Website aufgrund des Traffics für mehrere Minuten abgestürzt. Für 2024 sind wir daher gut vorbereitet und haben bereits jetzt schon über 120.000 Community Stimmen gesammelt und das, obwohl das Voting noch mehr als 4 Wochen läuft», so Geschäftsführer Fabian Furch zur Innovation der EarlyGame Awards zugunsten der Laureus Sport for Good Foundation Germany.

«Gerade die Auszeichnung von sozialem Engagement im Rahmen der EarlyGame Awards unterstreicht, dass die Gaming-Community gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Dabei werden Gamer und Streamer ausgezeichnet, die sich u.a. im vergangenen Jahr aktiv für den guten Zweck eingesetzt haben und dabei im Sinne der Laureus Sport for Good Foundation gehandelt haben», so Furch weiter.

