Interview mit Chris Plummer zu Call of Duty: Warzone Mobile

Call of Duty: Warzone Mobile ist eine weitere große und vielversprechende Umsetzung einer bekannten Shooter-Marke - wenn es der Auffassung von Activision geht. Im Zuge des Softlaunches in Deutschland hatten wir die Möglichkeit uns mit Chris Plummer, Activision SVP und Co-Head of Mobile, über das Spiel und die Erwartungen Activisions auszutauschen.

SPORT1: Call of Duty ist schon seit geraumer Zeit ein erfolgreicher Mobile-Shooter. Neben einem klassischen Mehrspielermodi bietet das Spiel, Call of Duty Mobile, auch einen dedizierten Battle Royale-Spielmodus an. Warum hat sich Activision entschieden, ein eigenes Warzone-Spiel zu erstellen, und worin liegen die Unterschiede zur CoD: Mobile-Variante?

Chris Plummer: Eine unserer großen Prioritäten für das Call of Duty-Franchise ist es, unsere Community tiefergehend miteinander zu vernetzen als jemals zuvor. Deshalb wollten wir Warzone Mobile erschaffen, um unsere Spieler wirklich zu verbinden, egal ob sie auf dem PC, der Konsole oder dem Handy spielen – in einem Ökosystem mit denselben sozialen Gruppen, der gleichen Freundesliste und denselben Inventaren. Die Progression findet gemeinsam statt und fühlt sich enger mit der Essenz des Franchises von heute und in die Zukunft hinein verbunden. Das ist einer der wichtigen Unterschiede. Zum ersten Mal bieten wir auch Warzone-Inhalte für mobile Spieler an. Das haben wir zuvor noch nie gemacht. Das ist also ein aufregender Moment, um die State-of-the-Art-Erfahrung für das Franchise und exklusive Warzone-Inhalte sowie Cross-Progression zu bieten und wirklich unsere Zielgruppe zu verbinden.

Chris Plummer von Activision

SPORT1: Warum sollten die Spieler:innen Warzone Mobile statt CoD Mobile Battle Royale spielen?

Chris Plummer: Das Spannende an diesem Genre ist seine Vielfalt. Es gibt eine riesige Zielgruppe, viele verschiedene Spielstile, visuelle Präsentationsstile und Arten des Gameplays. Wir glauben, dass Call of Duty: Warzone Mobile ein sehr charakteristisches Gefühl bietet, das auf eine Weise mit dem Rest einer Call of Duty-Erfahrung verbunden ist.. Es basiert auf Call of Duty-Technologien, was bedeutet, dass die Bewegungen, das Drehen, das Zielen und der gesamte Sound sowie die Reaktionen und die Physik sehr vertraut und treu dem Call of Duty: Warzone-Erlebnis entsprechen, das man auf Konsole und PC bekommt.

SPORT1: Es heißt, dass der Fortschritt in Warzone Mobile mit dem in Modern Warfare III synchronisiert wird – wie funktioniert das?

Chris Plummer: Warzone Mobile basiert auf der Call of Duty-Technologie, einschließlich unserer Backend-, Netzwerk-, Infrastruktur- wie Dienstleistungen. Dazu gehört auch die Engine, die die Physik, den Sound und alles andere rendert und erstellt, sowie die Anzahl der Spieler, die wir unterstützen können, und natürlich die Fortschrittsmechaniken. Da beide Titel auf derselben Technologie basieren, können wir verfolgen, wie viel Zeit man in Call of Duty auf jeder Plattform verbringst und welche Anstrengungen man unternimmt, und sicherstellen, dass wir dies im gesamten Ökosystem berücksichtigen.

„... ich habe noch nie etwas so gutes wie Warzone Mobile gesehen!“

SPORT1: Was waren die größten Herausforderungen dabei, ein echtes Warzone Mobile-Gefühl von PC/Konsolen auf das Smartphone zu übertragen?

Chris Plummer: Eine der größten Herausforderungen bestand darin, die Steuerung richtig anzupassen, um das Call of Duty: Warzone-Gefühl zu vermitteln, das gewisse Erwartungen beinhaltet. Es hat viel Zeit gebraucht, sich nicht nur an mobile Geräte anzupassen, doch war es am Ende die Feinjustierung, damit es so ansprechend, vertraut und realistisch ist, wie man es von Call of Duty auf anderen Plattformen gewohnt, aber auch zugänglich und leicht zu erlernen ist. Das sind Dinge, die wir sehr früh begonnen haben und wahrscheinlich einige der größten Herausforderungen für uns waren. Wir sind wirklich begeistert, wo das Spiel heute steht. Es fühlt sich durch und durch nach Warzone an, und darauf bin ich sehr stolz.

