CSGO: BIG qualifiziert sich fürs Major in Stockholm

Am gestrigen Dienstag hieß es „Do or Die“ für die Jungs der Berliner eSports-Organisation BIG. Im Tiebreaker der laufenden IEM Fall Europe musste das Team gegen die Konkurrenz von Heroic gewinnen, um die Chance auf ein Weiterkommen zu wahren. Zudem entschied das Duell über die Teilnahme an der kommenden Weltmeisterschaft in Counter-Strike: Global Offensive.