CS:GO: PGL Major-Teilnehmerfeld steht fest - Sprout scheitert früh

Am gestrigen Sonntag ging dann das zweite regionale Ausscheidungsturnier, das RMR B, zu Ende. Auch hier haben sich wieder acht Teams für das am 09. Mai startende Major in Belgien qualifizieren können. Auf den ersten drei Plätzen - und damit jetzt schon sicher in der Legends-Stage des Majors - fanden sich am Ende die Copenhagen Flames, Cloud9 (ehemals Players, ehemals Gambit), und die Ninjas in Pyjamas wieder.