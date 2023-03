Nach Auftaktniederlagen: Gruppe D der ESL Pro League wird zur Reifeprüfung für Na'Vi und Liquid!

Was sich in einer Gruppe vollgepackt mit Titelfavoriten wie Team Liquid und Natus Vincere vor zwei Tagen noch ziemlich absurd angehört hat, ist seit gestern Wahrheit geworden. Damit ist jetzt schon klar, dass nur noch zwei aus dem im Vorfeld in den Playoffs erwarteten Quartett, bestehend aus den beiden oben genannten, sowie Astralis und Team Spirit, auch tatsächlich in der Endrunde dabei sein können.