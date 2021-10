Wie im Märchen: Team Spirit gewinnt The International 10!

Zwar startete PSG.LGD besser in das Spiel, doch gerade als alles danach aussah, als würde sich das chinesische Team ein kleinen, stetigen Goldlead aufbauen, kam dieser eine Teamfight, der das ganze Game kippen ließ. Im Anschluss daran schaffte es Team Spirit vor allem in Form von Magomed „Collapse“ Khalilov einfache, schnelle Picks zu bekommen, bevor PSG.LGD wirklich reagieren konnten. Ab dort war es das klassische Snowball-Spiel, bei dem sich Team Spirit immer weiter vom Gegner wegarbeitete und am Ende das Game - und damit auch das T.I. 10 - gewann.