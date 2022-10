Dota 2: „Bester Spieler dieses Events“ - Backstage-Video enthüllt gesamtes Drama

Liquid drängt auf den Sieg in alles entscheidenden Match Nummer drei. Keiner der relevanten Helden hatte noch Buybacks. Liquid konnte kurz zuvor einen tödlichen Push der Südamerikaner abwehren und hat nun in der Basis von Thunder Awaken ein 4-vs.-3-Duell. Alle Welt schaut auf die Blackhole von TAs Enigma, die auf miCkes Pangolier landet. In wortwörtlich letzter Millisekunde kommt ihm Lasse „MATUMBAMAN“ Urpalainen mit einem Infest zur Hilfe. miCke überlebt mit einem Lebenspunkt.