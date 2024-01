Der Countdown für die spannendste Zeit in Ultimate Team läuft. Denn auch in diesem Januar steht wieder das beliebteste Event der gesamten FIFA-Community an: „Das Team of the Year!“

Die blauen Spezialkarten, die im Zuge der Promo veröffentlicht werden, zählen aufgrund ihrer Werte-Upgrades zu den besten Spielern, die das virtuelle Sammelkartenspiel zu bieten hat und sind dementsprechend begehrt.

Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Welche Profis haben sich durch ihre Leistungen einen Platz in der „Elf des Jahres“ verdient? Wir nennen euch drei Akteure, die es mit Sicherheit schaffen werden!

TOTY-Favoriten in FC 24: Diese drei Spieler werden dabei sein

Ein Spieler, der nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch mit seinem Team ein äußerst erfolgreiches Jahr hinter sich hat und damit nicht nur einen festen Platz im TOTY, sondern eventuell sogar die am höchsten bewertete Karte bekommen wird, ist Erling Haaland.

Der norwegische Top-Stürmer von Manchester City konnte in seiner Premier-League-Debüt-Saison auf ganzer Linie überzeugen und mit 36 Ligatreffern gar den Rekord brechen. Mit seinen Toren hatte er zudem maßgeblichen Anteil am Gewinn der Meisterschaft, des Pokals und der Champions League. An ihm führt kein Weg vorbei.

Neben dem besten Mittelstürmer befindet sich im Starensemble der Citizens noch ein weiterer Akteur, der auf seiner Position aktuell als das Maß aller Dinge gilt. An Rodrigo Hernandez Cascante, genannt Rodri, kommt im Jahr 2023 kein anderer 6er vorbei.

Der Mittelfeld-Stratege, der u.a. den Siegtreffer im Finale der Champions League erzielte, fungiert als Dreh- und Angelpunkt im Guardiola-System und bringt von Körperlichkeit über Passsicherheit und Zweikampfstärke alles mit, was auf Weltklasse-Niveau verlangt wird. Gepaart mit seiner Titelsammlung ein unverzichtbarer Bestandteil des TOTY.

Der dritte Profi, über dessen Team-of-the-Year-Karte sich die Fans mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit freuen dürfen, ist Jude Bellingham. Das englische Supertalent wechselte im Sommer für 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid und eroberte die Liga im Sturm. Von Anpassungsschwierigkeiten keine Spur.