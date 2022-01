FIFA 22: Mit diesen Skill-Moves besiegt ihr eure Gegner

Wer Spiele gewinnen will, muss Tore erzielen - im Idealfall mehr als der Gegner. Diese Devise gilt auch in FIFA 22. Eine der besten Mechaniken, um die eigene Offensivpower auf ein höheres Level zu heben, stellt die Integration von Skill-Moves in das eigene Spiel dar. Sie sorgen für Variabilität und Unberechenbarkeit im letzten Drittel, wodurch eure Kontrahenten sich intensiver mit der eigenen Verteidigungsarbeit befassen müssen.