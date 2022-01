FIFA 22 - VBL: Leipzig wird Herbstmeister, Drama um Bayer04

In Nordwesten beherrschte an Spieltag 13 vor allem der Kampf um die Qualifikation für den DFB ePokal das Geschehen. Nachdem die Profis von Bayer 04 Leverkusen im direkten Matchup mit den Mannen von Borussia M‘Gladbach die Oberhand behielten, zogen sie in der Tabelle an den Fohlen vorbei und standen schon mit einem Bein in der Hauptrunde.