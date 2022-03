FIFA 22: Von Meister Leipzig bis Vorwärts Hülsen - Die Hauptrunde des DFB-ePokals

Gespielt wird genauso wie in der Virtual Bundesliga im 90er-Modus, d.h. der gesamte Kader ist hinsichtlich der Gesamtstärke genormt. Das Team, das zuerst zwei Duelle gewinnen kann, zieht in die nächste Runde ein. Endet eine Partie mit einem Unentschieden, wird der Sieg in einem Golden Goal-Match bestimmt. Zu den Highlights des Sechzehntelfinals zählen der VBL-Clash zwischen Leipzig und Bochum sowie Werder Bremen gegen den Nachwuchs von SP9 Esports.